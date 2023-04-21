Тамбов получит дополнительно почти полмиллиарда рублей на ремонт дорог

В регионе приняли решение выделить Тамбову дополнительные средства на ремонт дорог в размере 480 миллионов рублей, что позволит значительно увеличить объемы ремонта в городском округе.

На ремонт дорог в городском округе направляются средства дорожного фонда в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области». Выделяемые главой региона средства практически вдвое увеличивают первоначальную сумму, которую закладывал город на дорожный ремонт.

Ранее в Тамбове заявляли о планах в 2023 году отремонтировать 16 участков дорог, три из них – улицы Агапкина, Свободная и Чичканова – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В соответствии с заключенными контрактами работы на этих объектах начнутся уже в ближайшее время. Кроме того, в Тамбове начали устранять дефекты на ранее отремонтированных участках улиц в рамках гарантийных обязательств, а также ямочный ремонт.

- Тамбов всегда находится в центре внимания областных властей. И это обоснованно, город является столицей нашего региона, поэтому важно не снижать темп дорожного строительства и ремонта, - сказали в пресс-службе правительства Тамбовской области.