В Тамбовской области осудили серийного дачного вора

В Моршанском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении жителя города Моршанска, который совершил десять краж чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище. Установлено, что мужчина тайно проникал в дачные дома, откуда забирал бытовую технику, бытовые предметы, одежду, обувь, продукты питания. В судебном заседании свою вину он признал полностью.

- С учетом данных о личности подсудимого, который неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в настоящее время совершил десять умышленных преступлений против собственности, будучи имея условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы, суд назначил наказание в виде шести лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.