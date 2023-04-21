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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 10:15

В Тамбовской области осудили серийного дачного вора

На счету мужчины 10 краж чужого имущества
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Моршанском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении жителя города Моршанска, который совершил десять краж чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище. Установлено, что мужчина тайно проникал в дачные дома, откуда забирал бытовую технику, бытовые предметы, одежду, обувь, продукты питания. В судебном заседании свою вину он признал полностью.

- С учетом данных о личности подсудимого, который неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, в настоящее время совершил десять умышленных преступлений против собственности, будучи имея условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы, суд назначил наказание в виде шести лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.