Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 9:37

24 апреля в Мичуринске закончат отопительный сезон

Соцучреждения будут отключать по заявкам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

С 24 апреля всем теплоснабжающим организациям Мичуринска дали рекомендации прекратить отопление жилищного фонд. При этом подача тепла в дошкольные учреждения и учреждения здравоохранения будет завершена при наличии заявки в теплоснабжающую организацию. В пресс-службе администрации Мичуринска напоминают, что для прекращения подачи тепла должна установиться определённая среднесуточная температура.

- Апрель порадовал мичуринцев довольно теплой погодой, - говорят в мэрии наукограда. - В прошлом году отопительный сезон завершился 26 апреля, на два дня позже, чем планируют в текущем году.