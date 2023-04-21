24 апреля в Мичуринске закончат отопительный сезон

С 24 апреля всем теплоснабжающим организациям Мичуринска дали рекомендации прекратить отопление жилищного фонд. При этом подача тепла в дошкольные учреждения и учреждения здравоохранения будет завершена при наличии заявки в теплоснабжающую организацию. В пресс-службе администрации Мичуринска напоминают, что для прекращения подачи тепла должна установиться определённая среднесуточная температура.

- Апрель порадовал мичуринцев довольно теплой погодой, - говорят в мэрии наукограда. - В прошлом году отопительный сезон завершился 26 апреля, на два дня позже, чем планируют в текущем году.