В Тамбовской области сдававший назад водитель Газели сбил женщину

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 20 апреля в 10 часов 50 минут на улице Липецкое шоссе напротив дома 64 «Ж» города Мичуринска. 48-летний мужчина, управляя автомобилем «Газель 278814», при движении задним ходом сбил 84-летнюю женщину, которая шла по ходу движения автомобиля.

- В результате дорожно транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в мичуринскую городскую больницу имени С.С.Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.