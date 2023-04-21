Два тамбовчанина попались на незаконном хранении оружия

Сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли у жителя Жердевки незарегистрированное охотничье ружье. Оружие хранилось в сарае дачного дома на улице Горького. 54-летний владелец дома будет привлечен к уголовной ответственности.

- Аналогичное нарушение, задокументированное сотрудниками полиции ОМВД по Сосновскому району, допустил домовладелец в селе Алексеевском, который незаконно хранил самодельное стреляющее устройство и 36 патронов к нему, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

За незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов можно попасть в тюрьму на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. За незаконные изготовление, переделку или ремонт предусмотрено от 4 до 6 лет тюрьмы со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.