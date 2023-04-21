Житель Токаревки выпил со знакомым и без спроса уехал на его машине

В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение об угоне автомобиля «Хендай Солярис» в поселке Токаревка. Машину сотрудники полиции обнаружили в селе Васильевка. Личность угонщика установили. Им оказался 40-летний житель поселка Токаревка.

- Выяснилось, что злоумышленник перед этим был в гостях у автовладельца, они употребляли спиртные напитки, и после этого он решил покататься на чужой машине без разрешения. Воспользовавшись легкомыслием хозяина, совершил угон иномарки, припаркованной им по месту жительства в переулке Мичурина, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне. Виновному грозит до 120 тысяч рублей штрафа либо лишение свободы на срок до 5 лет.