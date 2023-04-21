В Тамбовской области водитель мусоровоза, по вине которого погибла женщина, получил 2 года условно

В Инжавинском районном суде вынесли приговор жителю р.п. Инжавино, совершившему ДТП, в результате которого погибла женщина. Мужчину обвиняли в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что в мае прошлого года мужчина управлял закрепленным за ним мусоровозом ГАЗК-0440-3, который имел неисправность грузоподъемного механизма. Во время движения стрела самопроизвольно опустилась и ударила по голове пешехода, которая двигалась по обочине дороги. В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме.

- В суде ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.