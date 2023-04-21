В Тамбове закончили ремонт водовода на 1-м Балашовском проезде

Работы завершились поздним вечером

Специалисты РКС-Тамбов завершили ремонтные работы на 1-м Балашовском пр., 19, где произошло повреждение на водоводе. Они заменили пять метров стальной трубы диаметром 300 мм на чугунную. Водоснабжение для жителей южной части Тамбова, мкр. Пехотка и части с. Покрово-Пригородное восстановили в день аварии - 20 апреля, в 23 часа 55 минут. В ближайшее время будут проведены работы по восстановлению колодца и засыпке котлована.

- После восстановления водоснабжения рекомендуется в течение трёх дней употреблять воду в пищу только после кипячения, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.

Фото РКС-Тамбов