В Тамбове за попытку торговли наркотиками будут судить гражданина Узбекистана

Изъято более 250 грамм героина

Прокуратура Октябрьского района Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу иностранного гражданина. Его обвиняют в совершении 18 покушений на незаконный сбыт наркотических средств через интернет.

- 30-летний гражданин Республики Узбекистан по предварительному сговору с неустановленным лицом совершил на территории города Тамбова ряд преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. Однако довести до конца совместный преступный умысел соучастники не смогли, поскольку их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Из незаконного оборота было изъято свыше 250 граммов героина, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Октябрьского района города Тамбова