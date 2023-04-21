В Тамбовской области на 9 мая «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

В Тамбовской области на майские праздники будут приняты дополнительные меры безопасности. На Праздник Весны и Труда 1 мая официальные массовые мероприятия проводиться не будут. 9 мая тоже пройдет без прежнего размаха.

- В День Победы, 9 мая, торжественное прохождение воинского гарнизона в Тамбове будет организовано без участия юнармейцев и с минимальным количеством гостей на площади Ленина. Для желающих увидеть мероприятие будет организована онлайн-трансляция. Праздничного салюта также не планируется. В целях пожарной безопасности в период праздников введут ограничения и на использование фейерверков, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» также пройдет в онлайн-формате. Кроме того, фото ветеранов можно разместить на автомобилях. Это не будет являться правонарушением и не повлечет штраф.