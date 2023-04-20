Тамбовские «волчата» взяли реванш у «Полета» в финале Кубка регионов

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 19 апреля, на льду мичуринского «Темпа» состоялся второй матч финальной серии Кубка регионов между местным «Тамбовом» и рыбинском «Полетом». После звонкой пощечины в первом поединке (1:6) «волчата» горели желанием реабилитироваться перед своей публикой. И добились поставленной задачи.

После первого периода вели 2:0, к исходу 29-й минуты - 4:0. Итог – 5:2 в пользу мичуринского клуба. Дубль в активе Расима Шакирова (4-я, 29-я). По разу отличились Данил Колокольцев (17-я), Владислав Килин (25-я) и Алексей Долишня (60-я). Любопытно, что Долишня забросил за одну секунду до финальной сирены. Отметим, что по ассистентскому дублю оформили Долишня и Иван Климкин. Они по два раза помогли забить Шакирову.

Счет в серии до трех побед стал равным - 1:1. Теперь 22 апреля клубы сыграют в Рыбинске. Начало матча в 13:00.