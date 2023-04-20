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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 17:26

В Тамбовской области на мужчину, который пытался разобрать гараж, рухнула бетонная плита

49-летний житель Моршанского района погиб
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина пытался демонтировать плиту

Мужчина пытался демонтировать плиту

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Утром 19 апреля на территории бывшей сельскохозяйственной организации в Моршанском районе под бетонной плитой обнаружили тело 49-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина был смертельно травмирован при попытке демонтировать плиты перекрытия недействующего здания гаража.

- Для выяснения точных обстоятельств его гибели в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области проводится процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по региону.