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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 15:37

В Инжавинском районе в пожаре погиб мужчина

Обстоятельства его гибели устанавливают следователи
Марина МАКОВЛЕВА
Тело мужчины нашли при тушении пожара

Тело мужчины нашли при тушении пожара

Этой ночью в доме по улице Колхозной поселка Тишениновка Инжавинского района произошел пожар. При его тушении спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить

Обстоятельства произошедшего предстоит установить

- Для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии Уваровским МСО СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка. Точная причина возгорания будет установлена по результатам проведения пожарно-технической экспертизы. По предварительным данным, возгорание могло начаться от непотушенной сигареты, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области