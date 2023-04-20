В Инжавинском районе в пожаре погиб мужчина

Тело мужчины нашли при тушении пожара

Этой ночью в доме по улице Колхозной поселка Тишениновка Инжавинского района произошел пожар. При его тушении спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины.

Обстоятельства произошедшего предстоит установить

- Для выяснения всех обстоятельств и причин трагедии Уваровским МСО СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка. Точная причина возгорания будет установлена по результатам проведения пожарно-технической экспертизы. По предварительным данным, возгорание могло начаться от непотушенной сигареты, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области