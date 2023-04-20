В Тамбовской области вынесли приговор мошеннику, похитившему с подельниками больше 240 миллионов рублей

В Знаменском районном суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Бондарского района. Романа Мимикина признали виновным в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В суде установили, что в период с мая по декабрь 2013 года мужчина, являясь участником организованной группы, в процессе осуществления процедуры банкротства сельскохозяйственной организации ООО «Шуваево» совершил хищение ее имущественного комплекса стоимостью свыше 136 миллионов рублей, посредством заключения фиктивных сделок с подконтрольными коммерческими организациями.

Кроме того, члены организованной группы похитили с полей ООО «Шуваево» урожай сельскохозяйственных культур стоимостью больше 111 миллионов рублей, чем причинили материальный ущерб законному собственнику урожая. Ранее мужчина на протяжении 5 лет находился в розыске, скрываясь от следствия.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Мимикину наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Другие участники организованной группы ранее были привлечены к уголовной ответственности за совершение тех же преступлений.