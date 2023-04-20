Житель Сосновского района может отправиться в тюрьму за кражу 4 шин

В Сосновском районе закончено расследование и направлено в суд уголовное дело о краже. 58-летний местный житель обвиняется в том, что присвоил 4 шины от грузовика, которые находились на прилегающей к автосервису территории в Сосновке.

- Мужчина подъехал на своем автомобиле к зданию автосервиса, где присмотрел ранее четыре шины от погрузчика. Спрашивать разрешение у владельца он не стал. Мужчина погрузил шины в кузов своего автомобиля и отвез к себе домой, где хотел их использовать в подсобном хозяйстве, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Сотрудники уголовного розыска заподозрили обвиняемого, нашли и установили свидетелей. Мужчина отдал похищенные шины, которые были возвращены владельцу. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.