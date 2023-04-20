Пожар начался в масляной турбине

В Тамбове на Астраханской загорелся автобус, следующий по маршруту № 143 «Бокино - Центральный рынок». К счастью, никого из пассажиров в этот момент внутри уже не было.

- Около 13.30 часов водитель почувствовал неисправность и высадил пассажиров, а спустя 15 минут начался пожар в масляной турбине, который быстро распространился на весь автобус. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Пострадавших нет, - прокомментировали в администрации города Тамбова.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Тамбовского района. В настоящий момент она проводит проверку в связи с возгоранием автобуса.

- По результатам проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств, и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, - рассказали в ведомстве.

Фото администрации города Тамбова