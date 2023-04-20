В Тамбове отключат свет на 23 улицах

21 апреля в Тамбове будет отключено электроснабжение ряда улиц. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

По причине ремонта в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30

- ул. Придорожная, д. 17-71;

- ул. Степная, д. 1-12;

- ул. Мира, д. 20-22;

- ул. Изумрудная, д. 9-86;

- ул. Тургеневская, д. 6-21;

- ул. Цветочная, д. 15-66;

- ул. Славянская, д. 1-20;

- ул. Вольная, д. 1-10;

- ул. Л. Толстого, д. 2-12;

- ул. Рубиновая, д. 1-12;

- ул. Юбилейная, д. 1-12;

- ул. Отрадная, д. 1-12;

- ул. Камышникова, д. 6-14;

- пер. Ломоносовский, д. 1-10;

- ул. Нарышкинская, д. 3-8;

с 14.00 до 16.30

- ул. Интернациональная, д. 84-88;

- 1-й Маратовский пр., д. 1-17;

- 2-й Маратовский пр., д. 2-24;

- ул. М. Горького, д. 105;

- ул. Пролетарской, д. 158.

По причине ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Кавказская, д. 1-9А;

- ул. Волжская, д. 28-32;

- ул. Т. Дерунец, д. 6-32.