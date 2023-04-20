В Тамбове отключат свет на 23 улицах

21 апреля в Тамбове будет отключено электроснабжение ряда улиц. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.
По причине ремонта в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30
- ул. Придорожная, д. 17-71;
- ул. Степная, д. 1-12;
- ул. Мира, д. 20-22;
- ул. Изумрудная, д. 9-86;
- ул. Тургеневская, д. 6-21;
- ул. Цветочная, д. 15-66;
- ул. Славянская, д. 1-20;
- ул. Вольная, д. 1-10;
- ул. Л. Толстого, д. 2-12;
- ул. Рубиновая, д. 1-12;
- ул. Юбилейная, д. 1-12;
- ул. Отрадная, д. 1-12;
- ул. Камышникова, д. 6-14;
- пер. Ломоносовский, д. 1-10;
- ул. Нарышкинская, д. 3-8;
с 14.00 до 16.30
- ул. Интернациональная, д. 84-88;
- 1-й Маратовский пр., д. 1-17;
- 2-й Маратовский пр., д. 2-24;
- ул. М. Горького, д. 105;
- ул. Пролетарской, д. 158.
По причине ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:
- ул. Кавказская, д. 1-9А;
- ул. Волжская, д. 28-32;
- ул. Т. Дерунец, д. 6-32.