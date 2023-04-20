В Тамбове провели ямочный ремонт 1700 кв. м дорог

Дорожники стараются не мешать движению транспорта

Сейчас ямочный ремонт в Тамбове проходит на улице К. Маркса. В ближайшие дни будет восстановлено покрытие на участке от Интернациональной до Пролетарской. К настоящему времени отремонтировали более 1700 кв. м дорог.

Первыми в этом сезоне стали улицы «пасхального» маршрута - Бастионная, Кронштадтская, Тулиновский проезд, съезд к Петропавловскому кладбищу по улице Лермонтовской.

Асфальт укладывается после фрезеровки верхнего слоя. Ремонт ведется по полосам, чтобы не останавливать движение.

- Уже на следующей неделе дорожные службы планируют перейти к восстановлению асфальтового покрытия на улице Советской, от Комсомольской площади до бульвара Энтузиастов. Затем ремонт полотна пройдет на улице Октябрьской, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова