В Тамбове началась подготовка к строительству временной плотины на Цне

Сооружение будет временным и рассчитано на одно лето

В Тамбове началась подготовка к строительству на реке Цна временной перемычки для обеспечения оптимального уровня воды в течение лета. Конструкция появится на месте старой плотины, в самом узком месте, которое, по расчетам проектировщиков, лучше всего подходит для временного гидросооружения.

- Сейчас подвозят стройматериалы. Водолазы обследуют дно. Чтобы приступить к работам, необходимо снизить скорость течения. Для этого приняли решение временно установить щиты на действующей плотине, из-за чего уровень воды уже поднялся на 60 сантиметров. В ближайшее время планируют начать активный этап работ с привлечением тяжелой техники, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Перемычка будет стоять все лето.

Фото правительства Тамбовской области