Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 11:51

В южной части Тамбова снижено давление холодной воды

На водоводе по адресу пр. 1-й Балашовский, 19 проводятся аварийно-восстановительные работы
Марина МАКОВЛЕВА

В части Тамбова снижено давление холодной воды. Речь идет о микрорайоне Пехотка и части Покрово-Пригородного. Перебои с водой связаны с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 300 мм по адресу 1-й Балашовский пр., 19.

- Работы планируется завершить в течение дня. Подвоз воды организован по следующим адресам: ул. Уральская/Южная, ул. Астраханская, 175, к. 14, ул. Астраханская, 177, ул. Астраханская, 195, к. 1, ул. Астраханская, 184, ул. Карбышева, 7, ул. С.Лазо, 34, - сообщают в администрации города Тамбова.