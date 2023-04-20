В южной части Тамбова снижено давление холодной воды

В части Тамбова снижено давление холодной воды. Речь идет о микрорайоне Пехотка и части Покрово-Пригородного. Перебои с водой связаны с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе диаметром 300 мм по адресу 1-й Балашовский пр., 19.

- Работы планируется завершить в течение дня. Подвоз воды организован по следующим адресам: ул. Уральская/Южная, ул. Астраханская, 175, к. 14, ул. Астраханская, 177, ул. Астраханская, 195, к. 1, ул. Астраханская, 184, ул. Карбышева, 7, ул. С.Лазо, 34, - сообщают в администрации города Тамбова.