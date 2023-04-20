Тамбовчанка расправилась с отцом ударом ножа в ногу

Женщина уже угрожала отцу убийством Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Женщину подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, 19 апреля дочь сильно поссорилась с отцом, во время конфликта она толкнула его на кровать, схватила кухонный нож и ударила им мужчину в ногу. После этого женщина ушла из дома. Мужчину нашли соседи и вызвали ему скорую, но приехавшие медики констатировали смерть 59-летнего мужчины. К моменту приезда врачей он истек кровью. Под подозрение в совершении преступления попала дочь погибшего. Раньше ее привлекали к ответственности за то, что она угрожала отцу убийством.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.