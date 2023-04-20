В Тамбове пройдет операция «Мототранспорт»

В регионе уже зафиксировали аварии с участием мотоциклистов Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

21 апреля Госавтоинспекция уделит особое внимание мотоциклистам. Для повышения безопасности дорожного движения, а также профилактики правонарушений и дорожно-транспортного травматизма среди водителей такого транспорта, 21 апреля в регионе пройдёт профилактическое мероприятие «Мототранспорт».

В региональном УГИБДД напоминают, что управлять мопедами и скутерами разрешено с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М» или «А1», если объём двигателя, не превышает 125 см3. Получить водительское удостоверение на мотоцикл (права категории А) возможно по достижению 18 лет. За отсутствие водительского удостоверения предусмотрен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За передачу мототранспорта лицам, не имеющим водительского удостоверения, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Родители, приобретая своим детям, не имеющим водительских прав, мопеды и мотоциклы (скутеры), предоставляя возможность прокатиться на машине, потренироваться основам вождения, поощряя за отличную учебу, сознательно толкают их на нарушение ПДД, тем самым провоцируют совершение ДТП, в том числе с тяжкими последствиями.

- Мототранспорт представляет повышенную опасность, поэтому прежде чем позволить сесть своему несовершеннолетнему ребенку на мотоцикл, подумайте о его безопасности и о последствиях, к которым это может привести. Стоит обращать внимание на необходимость полного исключения допуска к управлению мототранспортным средством детей в возрасте до 16 лет и подростков, не имеющих водительских удостоверений, - обращаются в тамбовчанам в региональном УГИБДД.