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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 11:34

В Тамбовской области под колеса машины попала 11-летняя девочка

Ребенок переходил дорогу в неположенном месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Девочка нарушила правила

Девочка нарушила правила

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла 19 апреля в 19 часов 55 минут на 84 километре автодороги «Тамбов-Шацк» Моршанского района, которая проходит через поселок Пригородный. 31-летняя женщина за рудем «HYUNDAI SOLARIS» сбила девочку, которая внезапно начала переходить проезжую часть в не установленного для перехода места при наличии в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате происшествия ребенка на автомобиле скорой медицинской помощи с травмами доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.