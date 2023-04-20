В Тамбовской области под колеса машины попала 11-летняя девочка

Девочка нарушила правила Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла 19 апреля в 19 часов 55 минут на 84 километре автодороги «Тамбов-Шацк» Моршанского района, которая проходит через поселок Пригородный. 31-летняя женщина за рудем «HYUNDAI SOLARIS» сбила девочку, которая внезапно начала переходить проезжую часть в не установленного для перехода места при наличии в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате происшествия ребенка на автомобиле скорой медицинской помощи с травмами доставили в Моршанскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.