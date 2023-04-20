В Тамбове в массовой аварии пострадали двое детей

Серьезных травм участники аварии не получили Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Массовая авария, участниками которой стали четыре автомобиля, произошла в Тамбове 19 апреля в 14 часов 20 минут в районе дома №69 по улице Свободной. 36-летний мужчина за рулем «RENAULT DUSTER», не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «HYUNDAI CRETA», под управлением 42-летего водителя. От удара эта машина продвинулась вперед и врезалась в остановившуюся «ЛАДА 219110 ГРАНТА», под управлением 31-летней женщины. Та, в свою очередь, въехала «ТОУОТА СОRОLLА», за рулем которой находилась 46-летняя женщина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 8-летняя пассажирка автомобиля «ЛАДА ГРАНТА», и мальчик такого же возраста, находившийся в «HYUNDAI CRETA», их на автомобиле скорой доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Впоследствии 43-летняя пассажирка автомобиля «HYUNDAI CRETA» самостоятельно обратилась в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки города Тамбова. Травмы, полученные пострадавшими участниками аварии были незначительны благодаря тому, что все они были пристегнуты ремнями безопасности, а дети перевозились без нарушений ПДД.