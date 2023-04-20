Тамбовчанин, находящийся под судом за серию поджогов, подпалил очередную машину

"Газель" оказалась серьезно повреждена огнем

45-летнего тамбовчанина судили за умышленные повреждение чужого имущества и вандализм. Мужчина и прежде привлекался к уголовной ответственности за поджоги. На сей раз он в нетрезвом состоянии поджег автомобиль «Хендай Крета» и несколько мусорных контейнеров.

Сначала мужчина был помещен в сизо, затем суд изменил ему меру пресечения подпиской о невыезде, полагая, что подсудимый вряд ли возьмется за старое. Но не тут-то было.

- В апреле текущего года он вновь совершил ряд поджогов. В северной части областного центра мужчина поджег два пластиковых контейнера, а также припаркованный у дома на улице Карла Маркса автомобиль «Газель», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Пиромана вновь задержали. В настоящее время решается вопрос о его аресте. Возбуждено несколько новых уголовных дел, назначено проведение товароведческих, пожаротехнических, трассологических экспертиз.