В Тамбове закончили осмотр гарантийных дорог

Дефекты на дорогах устранят до конца мая Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершили обследование дорог, находящихся на гарантии. Всего комиссия проинспектировала 204 участка улиц областного центра. Среди основных выявленных специалистами замечаний: просадка люков, дефекты дорожного покрытия, разрушение разметки и раскрытие швов сопряжения.

Подрядные организации уже с начала апреля приступили к устранению зафиксированных дефектов. Сейчас ведутся работы на 45 объектах - улицы Карьерная, Садовая, Киквидзе, Авиационная, Куйбышева, Рабочая, Пирогова, Гастелло, Ореховая и другие.

Так, например, в рамках гарантийных обязательств по улице Никифоровской на участке от улицы Мичуринской до улицы Степной подрядчиком выполняется асфальтирование ранее подготовленных карт для ликвидации выбоин проезжей части. Аналогичные работы проводятся на улице Интернациональной. По улице Агапкина на участке от улицы Рылеева до улицы Советской организацией ведётся устранение дефектов покрытия пешеходных тротуаров.

- Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства и транспорта, все работы в рамках гарантийных обязательств подрядные организации обязаны завершить до конца мая, - говорят в пресс-службе администрации Тамбова.