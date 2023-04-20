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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:00

Тамбовчанин попытался откупиться от инспектора ДПС 20 тысячами рублей

Теперь мужчине грозит полумиллионный штраф или до 2 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию поступила информация о попытке дать взятку инспектору ДПС, который патрулировал улицу Посконкина в Котовске. 43-летний автовладелец из Тамбова был остановлен инспектором за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейский пригласил нарушителя к себе в машину, чтобы оформить протокол. При этом мужчина попытался дать ему взятку в размере 20 тысяч рублей.

- Мужчина был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где был опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки. На видеорегистраторе запечатлен момент правонарушения, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

За дачу взятки нарушитель может заплатить штраф до 500 тысяч рублей или отправиться в тюрьму на срок до 2 лет.