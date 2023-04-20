У жителя Первомайского района изъяли незарегистрированное ружье и патроны

Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным обнаружили у 72-летнего мужчины из Первомайского района незарегистрированное охотничье двуствольное ружье и 5 патронов. Ружье и боеприпасы изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 4 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, - напомнили в УМВД по Тамбовской области.