В Мичуринске на контейнерных площадках устанавливают видеокамеры

Видеонаблюдение поможет поймать нарушителей

В центре Мичуринска и в микрорайоне Мичуринск-2 установили первые видеокамеры. Они расположены тех местах, где чаще всего образуются несанкционированные свалки крупногабаритного мусора.

- Весь несанкционированный мусор ложится на плечи муниципалитета, в рамках договорных обязательств ресурсоснабжающая организация очищает только контейнеры. Коммунальщики убирают этот мусор и вывозят его за дополнительную плату, а постоянно образующиеся свалки вновь портят внешний облик города, - пояснили в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска