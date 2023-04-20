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НовостиОбщество20 апреля 2023 7:29

В Мичуринске на контейнерных площадках устанавливают видеокамеры

Аппаратура поможет бороться с несанкционированными свалками
Марина МАКОВЛЕВА
Видеонаблюдение поможет поймать нарушителей

Видеонаблюдение поможет поймать нарушителей

В центре Мичуринска и в микрорайоне Мичуринск-2 установили первые видеокамеры. Они расположены тех местах, где чаще всего образуются несанкционированные свалки крупногабаритного мусора.

- Весь несанкционированный мусор ложится на плечи муниципалитета, в рамках договорных обязательств ресурсоснабжающая организация очищает только контейнеры. Коммунальщики убирают этот мусор и вывозят его за дополнительную плату, а постоянно образующиеся свалки вновь портят внешний облик города, - пояснили в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска