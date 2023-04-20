Стали известны подробности двойного убийства, которое произошло в общежитии Моршанска

Сотрудник почты расправился с двумя мужчинами Фото: СУ СК России по Тамбовской области

У следователей регионального СКР появился подозреваемый в совершении двойного убийства, которое произошло в Моршанске. Напомним, 14 апреля в общежитии на улице Коммунальной обнаружили тело 35-летнего работника почты с множественными ножевыми ранениями. Их эксперты насчитали не менее 40. Во время проведения осмотра места происшествия в соседней комнате нашли тело 65-летнего пенсионера с аналогичными ранениями. Их мужчине нанесли не меньше 15. По этому факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Вскоре следователи и криминалисты СК во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел установили человека, причастного к совершению этого преступления. Им оказался 29-летний коллега погибшего. По версии следствия, 11 апреля между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого погибший упрекнул коллегу в халатном отношении к работе. На следующие день вечером подозреваемый, затаив обиду, пришел домой к потерпевшему, где в ходе выяснения отношений нанес мужчине и его соседу, который, вероятнее всего, стал очевидцем происходящего, множественные ножевые ранения. После содеянного злоумышленник закрыл комнаты потерпевших на ключ и скрылся. На следующий день погибший почтальон не вышел на работу и не отвечал на звонки, в связи с чем коллеги начали его искать.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий с участием подозреваемого, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.