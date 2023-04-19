Тамбовские баскетболисты упустили победу во Владивостоке

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 19 апреля, во Владивостоке состоялся первый полуфинальный матч турнира за 5-8-е места в мужской Суперлиге по баскетболу. Местное «Динамо» принимало дебютанта турнира – «Тамбов». Выиграв первую четверть (21:17), «волки» под чистую уступили во второй (16:31). И даже успех в третьем игровом отрезке (17:12) не помог команде Олега Игумнова. 13:20 и итоговые 67:80 в пользу «Динамо».

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Роман Баландин (16 очков), Никита Иванов (13), Иван Белоусов (11) и Андрей Логинов (десять).

Второй матч серии, которая продлится до двух побед одной из команд, состоится в Тамбове 23 апреля. Начало игры в 16:00. Третий поединок, если потребуется, пройдет 27 апреля во Владивостоке.