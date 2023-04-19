Мичуринский «Тамбов» крупно проиграл в первом финале Кубка регионов

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 18 апреля, на льду мичуринского «Темпа» состоялся первый матч финальной серии Кубка регионов между местным «Тамбовом» и рыбинском «Полетом». И те, и другие выиграли свои конференции – восточную и западную соответственно. И ожидаемо вышли в финал плей-офф, одолев поочередно по три соперника.

Казалось, что очный поединок выйдет напряженным, но «Полет» попросту уничтожил «волчат». Шайбу престижа наши парни забросили лишь при счете 0:6 за 45 секунд до финальной сирены. Отличился Владислав Килин. Итоговый счет – 6:1 в пользу «Полета». Самым полезным игроком встречи стал Степан Урулин. К точному броску он добавил три результативных передачи. Также ассистентский хет-трик на счету Евгения Густомесова.

Теперь сегодня, 19 апреля, клубы проведут повторный матч в Мичуринске. Начало игры в 18:30. Напомним, что серия продлится до трех побед одной из команд.