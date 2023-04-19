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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:30

В Тамбове пройдет ярмарка местных производителей

Горожане смогут приобрести продукты и ремесленные изделия
Марина МАКОВЛЕВА

22 апреля с 9.00 до 15.00 у ледового дворца спорта «Кристалл» пройдет ярмарка «Выбирай свое», где соберутся местные производители продуктов и ремесленных изделий.

- Здесь будет представлена продукция фермерских и личных подсобных хозяйств, мед с тамбовских пасек, изделия из кожи, бересты, украшения и поделки из эпоксидной смолы, гончарные изделия, - рассказали в администрации города Тамбова.

Также гости смогут полакомиться пловом, шашлыком, выпечкой и чаем. Планируется работа творческих площадок.