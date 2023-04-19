В нескольких районах Тамбова отключат свет и газ

20 апреля будет временно прекращено электроснабжение по нескольким адресам.

По информации администрации города Тамбова, из-за ремонта трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30 ул. Советской, д. 190Б (корп.1-2) - 190Д (корп. 1-2);

с 14.00 до 16.30

- ул. Советская, д. 112А-112Г;

- ул. Коммунальная, д. 4А-9.

Из-за ремонта на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Пятницкая, д. 2-17;

- ул. Красная, д. 3-16.

Также в связи с обрезкой деревьев с 8.00 до 17.00 не будет света по улицам Ахлябиновская, Родниковая, Парковая.

Кроме того, на время работ на газопроводе низкого давления по ул. Кикивидзе, 82 с 9.00 до 16.00 будет прекращена подача газа в дома 80, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 90а по улице Киквидзе.