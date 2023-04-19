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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 12:26

Тамбовчанин украл с карты матери 15600 рублей

Женщине вор сказал, что ей не перечислили пенсию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В конце прошлого года с заявлением о хищении 15600 рублей с банковской карты в дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району обратилась 72-летняя пенсионерка. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне банковскую карту якобы для проверки поступления пенсии брал ее сын – 51-летний мужчина. С его слов, пенсия тогда не поступила на карту, и он вернул ее матери. Мужчина опросили и он признался, что нуждался в деньгах, поэтому обманул свою мать. Он тайно снял с ее карты 15600 рублей, которые передал своей знакомой. Похищенные деньги мужчина пообещал вернуть.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», его расследование сейчас завершено и материалы передаются в суд, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.