Тамбовчанин украл с карты матери 15600 рублей

В конце прошлого года с заявлением о хищении 15600 рублей с банковской карты в дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району обратилась 72-летняя пенсионерка. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что накануне банковскую карту якобы для проверки поступления пенсии брал ее сын – 51-летний мужчина. С его слов, пенсия тогда не поступила на карту, и он вернул ее матери. Мужчина опросили и он признался, что нуждался в деньгах, поэтому обманул свою мать. Он тайно снял с ее карты 15600 рублей, которые передал своей знакомой. Похищенные деньги мужчина пообещал вернуть.

- По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», его расследование сейчас завершено и материалы передаются в суд, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.