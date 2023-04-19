Жительница Мичуринска чуть не зарезала своего сожителя

Женщина бросилась на сожителя с ножом

Прокурор города Мичуринска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в покушении на убийство.

- Жительница города в своей квартире во время конфликта с сожителем нанесла ему удар ножом в область сердца, причинив проникающую колото-резаную рану грудной клетки, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

- Довести преступный умысел до конца она не смогла, так как сожитель оказал сопротивление и сумел покинуть жилище. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 49-летний потерпевший остался жив, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В ближайшее время уголовное дело поступит в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры города Мичуринска