В Тамбовской области ограбили два магазина

Этого человека разыскивают полицейские Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию поступило сообщение о грабеже в сетевом магазине. Из торговой точки на улице Пушкинской в Кирсанове мужчина взял с прилавка продукты и быстро прошел мимо кассы, не заплатив. Продавец не смогла догнать злоумышленника и обратилась в полицию.

Полицейские выявили, что преступление совершил 38-летний местный житель. Найти его удалось благодаря свидетелям и записи камер видеонаблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о грабеже. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы.

А вот другой грабитель пока так и остался непойманным. В Тамбове мужчина вечером зашел в магазин на А. Бебеля и похитил продукты. Происшествие также попало на камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

- Если вы узнали человека на видеозаписи, просьба сообщить в полицию. Телефон для связи 79-19-48, 8-902-937-21-12, - обращаются в тамбовчанам в УМВД по Тамбовской области.