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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 9:18

Тамбовчанка обворовала банкоматы на 25 тысяч рублей

Похитительницей оказалась 30-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В полицию Тамбова поступило сообщение от сотрудников службы безопасности банка, которые рассказали о том, что при инкассации одного из банкоматов обнаружили недостачу 5-тысячной купюры. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 30-летняя жительница Тамбова, на счету которой уже 5 подобных преступлений. Хищения из банкоматов она совершала с помощью физического воздействия на банкомат, которое приводило к сбою компьютерного обеспечения. В итоге гражданка незаконно получала деньги из банкомата. В общей сложности с начала года женщина украла таким способом больше 25 тысяч рублей.

- В настоящее время выясняются все детали произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.