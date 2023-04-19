Тамбовчанка обворовала банкоматы на 25 тысяч рублей

В полицию Тамбова поступило сообщение от сотрудников службы безопасности банка, которые рассказали о том, что при инкассации одного из банкоматов обнаружили недостачу 5-тысячной купюры. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой в краже. Ею оказалась 30-летняя жительница Тамбова, на счету которой уже 5 подобных преступлений. Хищения из банкоматов она совершала с помощью физического воздействия на банкомат, которое приводило к сбою компьютерного обеспечения. В итоге гражданка незаконно получала деньги из банкомата. В общей сложности с начала года женщина украла таким способом больше 25 тысяч рублей.

- В настоящее время выясняются все детали произошедшего, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.