18-летний тамбовчанин в девятый раз попался на угоне автомобиля

В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение об угоне автомобиля в селе Староюрьево. Хозяин оставил машину ВАЗ-21093 в автомастерской на улице Зеленой.

- Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленник, работавший в автосервисе, накануне ночью воспользовался чужим автомобилем, оставленным с ключом зажигания и незапертой дверцей, и решил покататься. Личность подозреваемого установлена. Им оказался 18-летний молодой человек, проживающий в Первомайском районе, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Парень признался, что не справился с управлением и съехал на обочину, где и бросил автомобиль. Позже машину обнаружили в селе Новиково. Кстати, это уже не первое подобное его преступление. В Первомайском районном суде находится на рассмотрении уголовное дело с восемью эпизодами угонов автомобилей на территории области, где фигурантом выступает этот молодой человек.

За угоны парню грозит штраф до 120 тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы. Также виновному придется возместить потерпевшим материальный ущерб.