Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:00

В Тамбове молодых людей задержали с поличным при устройстве закладок

В тайниках нашли более 20 грамм героина
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в Тамбове двоих «закладчиков». Мужчины из Средней Азии 21 и 22 лет подозреваются в сбыте наркотических средств. Полицейские выяснили, что злоумышленники распространяли на территории Тамбова наркотики бесконтактным способом.

- Молодые люди были задержаны оперативниками с поличным при оборудовании тайников-закладок па улице Воровского. Сотрудниками полиции были изъяты закладки с порошкоообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, содержимым изъятого оказался героином массой более 20 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.