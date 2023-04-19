В Тамбове молодых людей задержали с поличным при устройстве закладок

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в Тамбове двоих «закладчиков». Мужчины из Средней Азии 21 и 22 лет подозреваются в сбыте наркотических средств. Полицейские выяснили, что злоумышленники распространяли на территории Тамбова наркотики бесконтактным способом.

- Молодые люди были задержаны оперативниками с поличным при оборудовании тайников-закладок па улице Воровского. Сотрудниками полиции были изъяты закладки с порошкоообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, содержимым изъятого оказался героином массой более 20 граммов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.