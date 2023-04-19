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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:41

В Жердевском районе девочке, укушенной бродячей собакой, присудили компенсацию в 30 тысяч рублей

Моральный вред ребенку должна компенсировать местная администрация
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Жердевского района провела проверку по обращению матери девочки, которую укусила бездомная собака. Животное напало на малышку во дворе многоквартирного дома по улице Заводская в Жердевке. В результате ребенку потребовалась медицинская помощь.

Администрация района не исполняла должным образом свои обязанности по обращению с животными без владельцев, это и стало причиной того, что ребенок получил травмы и моральный вред.

- Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.