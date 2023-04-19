В Жердевском районе девочке, укушенной бродячей собакой, присудили компенсацию в 30 тысяч рублей

Прокуратура Жердевского района провела проверку по обращению матери девочки, которую укусила бездомная собака. Животное напало на малышку во дворе многоквартирного дома по улице Заводская в Жердевке. В результате ребенку потребовалась медицинская помощь.

Администрация района не исполняла должным образом свои обязанности по обращению с животными без владельцев, это и стало причиной того, что ребенок получил травмы и моральный вред.

- Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о взыскании с органа местного самоуправления в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.