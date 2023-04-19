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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:19

Жительнице Токаревского района не пришла законная компенсация на оплату жилья

Женщина получила положенные выплаты после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Токаревского района провела проверку по обращению инвалида 3 группы. Женщина пожаловалась на несоблюдение жилищного законодательства.

Центр социальных услуг для населения Токаревского района назначил заявительнице компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Но выплаты за январь и февраль ей так и не поступили.

- Проверка показала, что сотрудником учреждения была допущена ошибка при вводе данных заявительницы в программу, в связи с чем компенсационные выплаты не начислялись, - пояснили в прокуратуре Токаревского района.

Директору бюджетного учреждения было внесено представление. В результате инвалиду произведены выплаты в полном объеме.