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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 6:57

Экс-проректор Мичуринского ГАУ получила 3 года условно за мошенничество на 10 миллионов

Галина Короткова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении бывшего проректора ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» Галины Коротковой, которую признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, уголовное дело рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Все это повлияло при назначении наказания.

- Приговором суда бывшему проректору Мичуринского аграрного университета назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тысяч рублей, - рассказали в СУ КР по Тамбовской области.