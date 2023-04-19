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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 6:35

В Тамбовском районе пожар уничтожил два жилых дома и хозпостройки

Огонь быстро распространялся из-за ветра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Сначала загорелись хозпостройки, а потом огонь перекинулся на дома

Сначала загорелись хозпостройки, а потом огонь перекинулся на дома

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

18 апреля в селе Донское случился сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области в 14 часов 27 минут. Спустя 8 минут к месту пожара прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В общей сложности с огнем боролись 5 пожарных расчетов боевых подразделений города Тамбова. Очаг пожара находился в хозяйственных постройках на придомовой территории, но сухая ветреная погода привела к стремительному распространению пламени на кровли двух жилых домов. К счастью, пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние жилые дома. В 15 часов 30 минут пожар локализовали на общей площади более 100 квадратных метров, спустя 30 минут ликвидировали открытое горение.

- Обстоятельства и причины происшествия устанавливая, - сообщают в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В результате пожара никто не пострадал.