В Тамбове на территории у Цны ввели режим ЧС

Уровень воды обещают восстановить к майским праздникам

Локальный режим ЧС ввели в Тамбове с 18 апреля из-за снижения уровня воды на реке Цна. Режим будет действовать на канале реки и тамбовского водохранилища в границах улиц Набережная, Андреевская, С. Разина и Рассказовского шоссе. Соответствующее решение приняли на заседании городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Как уже сообщалось, это позволит начать срочные работы по обустройству технической перемычки на плотине в Пригородном лесу строго по разработанному проекту и поднять уровень воды в реке уже к майским праздникам, тем самым не допустив негативных экологических последствий.

- Кроме того, принято решение провести серию рейдовых мероприятий, которые позволят установить возможные незаконные загрязнения водоема, в том числе сбросы неочищенных сточных вод в реку, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Отдельно обсуждались мероприятия по очистке прибрежной зоны, которые проведут в ближайшее время.

Фото Михаила Карасева