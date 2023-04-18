Тамбовский Роспотребнадзор помог покупательнице вернуть деньги за некачественный телефон

В управление Роспотребнадзора по Тамбовской области поступила жалоба потребителя. Женщина сообщила о нарушении ее прав продавцом телефона.

- Потребитель приобрела телефон и в процессе эксплуатации в рамках гарантийного срока в нем проявлялись поломки. Первая поломка была устранена по заявлению потребителя, а в ремонте второй поломки потребителю было отказано с указанием на то, что на момент диагностики в товаре обнаружены следы неквалифицированного ремонта, - рассказали региональном Роспотребнадзоре.

При этом телефон находился на гарантии и потребитель не пытался ремонтировать его самостоятельно. Поэтому было принято решение подать иск в суд о взыскании денежных средств за телефон, морального вреда, неустойки за просрочку удовлетворения законных требований потребителя и штрафа.

После обращения в суд предприниматель предложил урегулировать спор и возвратил потребителю 23 000 рублей. Таким образом, права потребителя были восстановлены.