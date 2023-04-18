Тамбовским призывникам перед отправкой в армию сделают прививки от пневмококка и менингококка

Призыв стартовал 1 апреля Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области, как и по всей стране 1 апреля начался весенний призыв в Вооруженные Силы. Особое внимание при этом уделяется состоянию здоровья призывников.

В городах и районах области сформированы военно-врачебные комиссии, которые объективно оценивают физическое состояние молодых людей, призываемых на службу. В министерстве здравоохранения Тамбовской области рассказали, что правительство региона приняло решение в целях укрепления здоровья призывников, провести иммунизацию от менингококковой и пневмококковой инфекций.

- Для этого дополнительно закупили партию вакцины, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.