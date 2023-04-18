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НовостиОбщество18 апреля 2023 13:09

Свой голос за объекты благоустройства отдали 5 тысяч тамбовчан

На первом месте – Ахлябиновская роща
Марина МАКОВЛЕВА
За благоустройство Ахлябиновской рощи проголосовало более тысяч человек

За благоустройство Ахлябиновской рощи проголосовало более тысяч человек

Голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства проходит на «Госуслугах». Свой выбор сделало уже около 5 тысяч тамбовчан.

- В Тамбове на первом месте по количеству отданных голосов территория Ахлябиновской рощи. Свыше 1 000 горожан выбрали это пространство. На втором месте расположился сквер в районе детской музыкальной школе №2 имени Мержанова — свыше 800 голосов. На третьем — парк «Пионерский», за который проголосовали почти 700 тамбовчан, - рассказали в администрации города Тамбова.

Еще около тысячи голосов поровну распределились между сквером имени Баратынского и в районе пересечения Моршанского шоссе и улицы Урожайной. Сделать свой выбор в пользу понравившегося можно через платформу za.gorodsreda.ru

Фото администрации города Тамбова