Свой голос за объекты благоустройства отдали 5 тысяч тамбовчан

За благоустройство Ахлябиновской рощи проголосовало более тысяч человек

Голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства проходит на «Госуслугах». Свой выбор сделало уже около 5 тысяч тамбовчан.

- В Тамбове на первом месте по количеству отданных голосов территория Ахлябиновской рощи. Свыше 1 000 горожан выбрали это пространство. На втором месте расположился сквер в районе детской музыкальной школе №2 имени Мержанова — свыше 800 голосов. На третьем — парк «Пионерский», за который проголосовали почти 700 тамбовчан, - рассказали в администрации города Тамбова.

Еще около тысячи голосов поровну распределились между сквером имени Баратынского и в районе пересечения Моршанского шоссе и улицы Урожайной. Сделать свой выбор в пользу понравившегося можно через платформу za.gorodsreda.ru

Фото администрации города Тамбова