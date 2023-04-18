В Тамбовской области на 5 % снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Тамбовской области за неделю на 5 % снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ. К медикам за помощью обратилось 4110 человек, выявлено 4 случая гриппа, из них 1 случай среди детей.

Наиболее высокие показатели заболеваемости сохраняются в Тамбове, Мичуринске, Кирсанове, Моршанске, Рассказово и Уметском районе. Некоторый прирост показателей отмечен в Тамбовском, Токаревском, Жердевском, Моршанском, Никифоровском, Рассказовском, Бондарском районах и Кирсанове.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области, из 25 обследованных больных с признаками ОРВИ в 2 случаях выявлен COVID-19, а также по одному случаю парагриппа, аденовируса, бокавируса.