На ремонтируемых дорогах Тамбова установят самонивелирующиеся люки

Новшество появится на нескольких участках дорог Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В этом году при проведении ремонта дорог в областном центре на участках улиц Свободная, Агапкина и Чичканова впервые установят современные самонивелирующиеся люки.

Подготовительные работы на объектах начнутся с 20 апреля. В ходе ремонта дорожники не только уложат новое покрытие, но также установят новые бордюры, приведут в нормативное состояние пересечения и примыкания проезжей части, парковочные места, съезды, заездные карманы и посадочные площадки для общественного транспорта, а также технический и пешеходный тротуары. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет нанесена разметка из термопластика, установлены знаки и пешеходные ограждения, обновлено наружного освещения.

Установка таких люков современной модификации позволяет сделать дорогу максимально гладкой за счет конструкции, опирающейся не на бетонный колодец, как в обычной практике, а на дорожное полотно. В результате покрытие не просаживается и остается вровень с крышкой. А благодаря дополнительной ремонтной вставке можно регулировать этот люк по высоте при замене дорожного покрытия.

Всего в этом году по нацпроекту планируют привести в нормативное состояние более 43 километров дорог и капитально отремонтировать три моста. Ремонт запланирован на 12 объектах, на 11 из которых работы завершат до конца этого года. Еще один объект – путепровод на улице Лаврова в Мичуринске планируют сдать в следующем году.

- В прошлом году по всем государственным программам в регионе отремонтировали около 300 км дорог и 233 погонных метра мостов, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - В этом году темпы дорожного ремонта снижаться не будут.